С 4 февраля начнётся электронная регистрация на Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России»

XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт 9 февраля в Островском районе на спортивной базе «Юность». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Программа соревнований следующая:

С 9.30 до 11.00 - Регистрация участников;

С 11.20 до 11.40 – Открытие гонки;

12.00 – Старт.

Запланированы дистанции:

- 2 километра (мальчики, девочки 2010 г.р. и моложе);

- 5 километров (юноши, девушки 2001 г.р. и моложе);

- 10 километров (мужчины, женщины 2000 г.р. и старше);

- 2 километра, благотворительная гонка.

Участники могут пройти электронную регистрацию с 4 по 7 февраля. Для этого необходимо пройти по этой ссылке.

Справки по телефонам: 299532, 299531