Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

С 4 февраля начнётся электронная регистрация на Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России»

29 января 2019 года, 09:40

XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт 9 февраля в Островском районе на спортивной базе «Юность». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Программа соревнований следующая:

С 9.30 до 11.00 - Регистрация участников;

С 11.20 до 11.40 – Открытие гонки;

12.00 – Старт.

Запланированы дистанции:

- 2 километра (мальчики, девочки 2010 г.р. и моложе);

- 5 километров (юноши, девушки 2001 г.р. и моложе);

- 10 километров (мужчины, женщины 2000 г.р. и старше);

- 2 километра, благотворительная гонка.

Участники могут пройти электронную регистрацию с 4 по 7 февраля. Для этого необходимо пройти по этой ссылке.

Справки по телефонам: 299532, 299531

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Арена
5 февраля 10:15

Воркаут на зимовке

Лидер уличных воркаутеров Псковской области Виталий Дидыч зовет на турник

Спорт / Соревнования
29 января 15:26

Что случилось в Нью-Йорке

Псковский боксер Акавов второй раз не смог завоевать чемпионский пояс WBO

Спорт
24 января 12:12

Армения из центра обороны

Псковский футболист Илья Гультяев борется за золото чемпионата Армении и путевку в Лигу чемпионов