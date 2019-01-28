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Происшествия

Волонтёры просят подключиться к поиску Зинаиды Кравченко, пропавшей в Дно (ФОТО)

28 января 2019 года, 13:03

В посёлке Дно разыскивают 14-летнюю Зинаиду Кравченко, которая 27 января ушла из дома и пропала.

Фото с личной страницы Зинаиды Кравченко ВКонтакте.
Сообщение с призывом принять участие в поисках девочки появилось утром 28 января в группе ВКонтакте «Жизнь по-Дновски!».

- Кто желает сегодня принять участие в пешем поиске девочки, подходите к 12:00 к РКЦ [ред. – районный культурный центр]. Одевайтесь максимально тепло, заряжайте телефоны на полную, по возможности берите фонари для осмотра заброшек [ред. – заброшенных зданий]. У кого есть рюкзаки и термосы, берите их. Мы должны сделать всё что можем для нахождения девчонки! – гласит пост. - Пишите любые сведения об этой девочке. Те, кто не сможет принять участие в поиске смотрите по окнам и у себя в подъездах. Если заметите похожую девочку - не пугайте, а звоните по телефону +7(911) 358-13-39 или в полицию.

Фото с личной страницы Зинаиды Кравченко ВКонтакте.
Рост девочки – примерно 140 сантиметров. На момент ухода из дома была одета в синюю куртку и красные штаны.

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