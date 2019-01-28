Юная порховичка Раяна Васильева выиграла грант во всероссийском конкурсе «Мои крылья»

Зинаида Кравченко 15-летняя Раяна Васильева из города Порхова Псковской области стала победителем Всероссийского конкурса талантов и достижений для детей и молодежи из детских домов, приемных и многодетных семей «Мои крылья». Девушка получит грант на расширение личного подсобного хозяйства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Раяна живет в многодетной семье, где воспитывается трое родных и пятеро приемных детей. Девушка учится в 9-ом классе, занимается спортом, участвует в соревнованиях и придерживается правильного питания. Вместе с родителями она готовит творог, йогурты и варит сыр из молока, которое дает домашняя корова Доня.

Для того, чтобы расширить свое небольшое производство, юная порховичка решила принять участие в грантовом конкурсе, в номинации «Деятель», посвященной малому бизнесу и социальному предпринимательству. Девушка записала видеоролик, в котором рассказала о необходимости приобрести еще одну корову, доильный аппарат и сыроварню.

По итогам отборочного этапа Раяна вошла в число 18 детей, которые приняли участие в очном этапе конкурса в Москве. Всего на конкурс было подано 1,4 тыс заявок из разных уголков России.