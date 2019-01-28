Мужчина стал жертвой ночных грабителей на улице Пароменской в Пскове

В Пскове по «горячим следам» раскрыли грабеж. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 26 января около часа ночи по улице Пароменской шел мужчина, на которого неожиданного напали двое незнакомцев. Они нанесли прохожему несколько ударов, отобрали сумку с документами и деньгами в сумме 10 тысяч рублей, после чего скрылись.

Потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали подозреваемых.

Ими оказались безработный пскович, 1999 года рождения, и житель Псковского района, 1993 года рождения. Оба ранее судимые. В ходе обыска часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.