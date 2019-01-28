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Общество

В Псковской области определились финалисты фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия – 2018»

28 января 2019 года, 12:13

Стала известна тройка финалистов ежегодного масштабного фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия», участниками которого являются новоиспеченные школьники, попавшие на страницы журнала «Я — первоклассник! 2018». Ими стали:

Себежский район. Идрицкая средняя школа, 1А класс.
Островский район. Островская средняя школа №1, 1В класс.
Новосокольнический район. Новосокольническая средняя школа, 1А класс.

На третьем этапе участникам финальной тройки предстоит вырезать из газеты «Псковская правда – Вече» купоны, которые будут напечатаны в номерах за 30 января, 6, 13 и 20 февраля 2019 года. Тройка призовых мест распределится по количеству собранных купонов.

Призы

1 место – билеты для каждого ребенка в победившем классе в аквапарк «Акваполис» (г. Псков).

2 место – экскурсия на Псковский хлебокомбинат для победившего класса.

3 место – прогулка на теплоходе по реке Великой в Пскове после открытия навигационного сезона.

Положение о конкурсе — в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте».

Напомним, в прошлом 2017/18 учебном году в конкурсе «ПервоКЛАССная баталия» победил 1 «Б» класс гимназии имени Софьи Ковалевской Великих Лук. Призом стали билеты в аквапарк.

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