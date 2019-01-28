В Псковской области определились финалисты фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия – 2018»

Стала известна тройка финалистов ежегодного масштабного фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия», участниками которого являются новоиспеченные школьники, попавшие на страницы журнала «Я — первоклассник! 2018». Ими стали:

На третьем этапе участникам финальной тройки предстоит вырезать из газеты «Псковская правда – Вече» купоны, которые будут напечатаны в номерах за 30 января, 6, 13 и 20 февраля 2019 года. Тройка призовых мест распределится по количеству собранных купонов.

Призы