В Псковской области определились финалисты фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия – 2018»

Стала известна тройка финалистов ежегодного масштабного фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия», участниками которого являются новоиспеченные школьники, попавшие на страницы журнала «Я — первоклассник! 2018». Ими стали:
Стала известна тройка финалистов ежегодного масштабного фотоконкурса «ПервоКЛАССная баталия», участниками которого являются новоиспеченные школьники, попавшие на страницы журнала «Я — первоклассник! 2018». Ими стали:
На третьем этапе участникам финальной тройки предстоит вырезать из газеты «Псковская правда – Вече» купоны, которые будут напечатаны в номерах за 30 января, 6, 13 и 20 февраля 2019 года. Тройка призовых мест распределится по количеству собранных купонов.
2 место – экскурсия на Псковский хлебокомбинат для победившего класса.
3 место – прогулка на теплоходе по реке Великой в Пскове после открытия навигационного сезона.
Положение о конкурсе — в сообществе «Псковской правды» «ВКонтакте».
Напомним, в прошлом 2017/18 учебном году в конкурсе «ПервоКЛАССная баталия» победил 1 «Б» класс гимназии имени Софьи Ковалевской Великих Лук. Призом стали билеты в аквапарк.