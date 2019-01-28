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Общество

Помощник президента РФ Игорь Левитин исполнил мечту псковского подростка о поездке в Сочи

28 января 2019 года, 11:31

В рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин организовал для студента Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, победителя 3-го Псковского чемпионата «Абилимпикс» и участника 4-го Национального чемпионата «Абилимпикс» Владимира Фадеева поездку в Сочи, которая состоялась с 25 по 27 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» реализуется в рамках Года добровольца в России и является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
О посещении Сочи и олимпийских объектов Владимир Фадеев давно мечтал. Игорь Левитин встретил подростка в Москве, вместе они посетили Кремль, посмотрели Царь-колокол и Царь-пушку, побывали на Красной площади. Главные достопримечательности столицы молодой человек увидел впервые. Во время встречи Игорь Левитин подарил Владимиру Фадееву комплект спортивной экипировки сборной России на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

В Сочи Владимир вместе с мамой остановились в гостинице на берегу Черного моря. У них была уникальная возможность увидеть Олимпийский парк в Имеретинской низменности: стадионы, креативные экспозиции, трек Формулы-1, а также горнолыжный кластер в Красной Поляне. Большой интерес и восхищение у Владимира Фадеева вызвало посещение парка «Ривьера», океанариума и дельфинария.

«О такой поездке можно только мечтать. Это были самые лучшие и счастливые дни в моей жизни. Просто неизгладимые впечатления. Особенно хотелось увидеть горы. Теперь я очень хочу вернуться в Сочи», — поделился впечатлениями Владимир Фадеев.

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