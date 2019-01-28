Из-за неосторожного курения в Плюссе два человека отравились угарным газом

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в поселке Плюсса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Железнодорожная поступило 26 января в 20.56. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №24 в составе четырех человек на двух автоцистернах. Огнеборцы в считанные минуты прибыли на место и подали на тушение один ствол «Б» от автоцистерны. В результате пожара в двухкомнатной квартире огнем повреждены постельные принадлежности. В псковскую областную больницу с диагнозом «отравление угарным газом» доставлены два человека – женщина 1952 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Спасатели напоминают, как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- постарайтесь навсегда отказаться от привычки курить;

- особенно опасно курить на кровати: так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- внимательно следите за курящими домочадцами.