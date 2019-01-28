Продолжаются поиски без вести пропавшего 42-летнего псковича Андрея Силина (ФОТО)

Разыскивается Силин Андрей Геннадьевич, 1976 года рождения, уроженец Пскова, который 9 ноября 2018 года ушел из дома по улице Некрасова и пропал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Разыскивается Силин Андрей Геннадьевич, 1976 года рождения, уроженец Пскова, который 9 ноября 2018 года ушел из дома по улице Некрасова и пропал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
На вид 45 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, волосы русые короткие, глаза серые, часть передних зубов отсутствует.
Серая болоньевая куртка, брюки и ботинки тёмного цвета, рубашка в клеточку синего цвета, чёрная вязаная шапка.
Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Силина, полицейские просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.