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Происшествия

Продолжаются поиски без вести пропавшего 42-летнего псковича Андрея Силина (ФОТО)

28 января 2019 года, 10:16

Разыскивается Силин Андрей Геннадьевич, 1976 года рождения, уроженец Пскова, который 9 ноября 2018 года ушел из дома по улице Некрасова и пропал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Почти три месяца о местонахождении Андрея Силина ничего неизвестно.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.

Приметы

На вид 45 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, волосы русые короткие, глаза серые, часть передних зубов отсутствует.

Был одет

Серая болоньевая куртка, брюки и ботинки тёмного цвета, рубашка в клеточку синего цвета, чёрная вязаная шапка.

Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Силина, полицейские просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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