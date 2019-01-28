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Культура

Фестиваль «Салют Победы» стартует в Псковской области 16 февраля (ПРОГРАММА)

28 января 2019 года, 09:29

Фестиваль народного творчества «Салют Победы» откроется в Великих Луках 16 февраля циклом мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Все культурно-досуговые учреждения Псковской области примут участие в мероприятиях фестиваля, посвященного 75-летию Великой Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Программа мероприятий в Великих Луках

11.00 - «Прикоснись к подвигу сердцем». Открытие областной выставки художественных работ и детских рисунков (Центр эстетического воспитания, ул. Ботвина, д. 12)

12.00 - Возложение цветов к могиле Героя Советского Союза Александра Матросова (Площадь Матросова)

13.00 - «Поэтический подиум». Областной конкурс самодеятельных поэтов (Краеведческий музей, Центр патриотических инициатив им. А.Матросова, пл. Матросова, д.1)

16.00 - «Память в сердце стучится». Концерт с участием победителей Областного фестиваля патриотической песни и творческих коллективов г. Великие Луки (Дом культуры им. Ленина, ул. Малышева, д.13)

СПРАВКА

5 февраля 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Александр Матросов был стрелком-автоматчиком 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. 27 февраля 1943 г. в ожесточенном бою у небольшого поселка Чернушки Псковской области Матросов упал своей грудью на огневую точку врага и заглушил дзот. Путь для продвижения его боевых товарищей вперед был открыт. Герой Советского Союза, воин-гвардеец рядовой Александр Матвеевич Матросов стал первым в годы Великой Отечественной войны, зачисленным навечно в списки личного состава воинской части. Его имя стало символом мужества и самопожертвования.

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