Фестиваль «Салют Победы» стартует в Псковской области 16 февраля (ПРОГРАММА)

СПРАВКА

5 февраля 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Александр Матросов был стрелком-автоматчиком 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. 27 февраля 1943 г. в ожесточенном бою у небольшого поселка Чернушки Псковской области Матросов упал своей грудью на огневую точку врага и заглушил дзот. Путь для продвижения его боевых товарищей вперед был открыт. Герой Советского Союза, воин-гвардеец рядовой Александр Матвеевич Матросов стал первым в годы Великой Отечественной войны, зачисленным навечно в списки личного состава воинской части. Его имя стало символом мужества и самопожертвования.