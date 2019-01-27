Псковича, похитившего у петербуржца 295 тысяч рублей, задержали в Колпинском районе

Сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в грабеже, совершенном в отношении мужчины в Колпинском районе.

21 января 2019 года в полицию Колпинского района обратился 32-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные проникли в его квартиру дома на Заводском проспекте и, применив физическую силу, похитили принадлежащее ему имущество и денежные средства. Сумма ущерба составила 295 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 25 января задержали 43-летнего уроженца Пскова. Похищенное частично изъято. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ