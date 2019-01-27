Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

История

Хлеб, испеченный по блокадному рецепту, могут сегодня попробовать псковичи

27 января 2019 года, 12:19

27 января с 14:00 до 17:00 в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая полному снятию фашистской блокады Ленинграда. Акция состоится на перекрестке улиц Пушкина и Ленина, сообщает Псковскоое агентство информации. У ее участников будет возможность ближе познакомиться с жизнью блокадного города: увидеть репринты с газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и попробовать 125 грамм хлеба, испечённого по блокадному рецепту.

27 января акция также состоится в Дно (14:00, Братские захоронения в городском сквере), Невеле (11:00, возле территории городского рынка), Похвальщине (11:00, территория у Рюжского ДО «ПРЦК»), Опочке (11:00, Советская площадь). 28 января она пройдет в Великих Луках (11:00-13:00, пр. Ленина, 2, Набережная Александра Матросова, 1/2). 3 февраля – в Печорах (11:00, Парк культуры и отдыха «Треугольник»).

Организаторами акции выступают Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден».

В этом году акция поддерживается комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, типографией «Псковское возрождение», военно-патриотическим Центром «Патриот» и мастерской «Хлебный Хутор».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

История / Солдаты победы
31 января 10:10

Золотой лён Ильи Шипунова

Одним из первых Героев Соцтруда в стране «за исключительные заслуги перед государством» стал великолучанин, ставивший рекорды по выращиванию льна

История
16 января 09:30

Душа обрела покой

79-летняя дочь погибшего в «Дулаге» солдата приехала из Азербайджана на могилу отца

История
17 декабря 11:43

Счастливая Тоня

Антонина Ромашко чудом уцелела во время войны, в детстве испытала множество лишений, встретила свою любовь, хотя тяжелая болезнь унесла мужа, женщина не теряет оптимизма