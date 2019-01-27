Мужчину с опущенными плечами и волосами, собранными в хвостик, разыскивает полиция

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение Руденко Дениса Александровича, 1987 года рождения.

По имеющимся данным, 5 января 2019 года он ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово Псковского района. И до настоящего времени местонахождение Д.А.Руденко неизвестно.

На вид 35 лет, рост 175 - 180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо ромбовидной формы, брови прямые, лоб скошенный, глаза большие карие, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие оттопыренные. Волосы волнистые темно-русые собраны в хвостик.

Особые приметы: шрамы на животе.

Был одет: синие джинсы, темная куртка, полуботинки, шапка вязаная темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Д.А.Руденко, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.



