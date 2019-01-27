Выставка «Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни: блокадные страницы» открылась в Пскове в Мемориальном музее-квартире Ю.П. Спегальского и приурочена к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На выставке будут представлены документы, посвященные этому периоду жизни Юрия Павловича и Ольги Константиновны, их награды, личные вещи блокадников.

Великая Отечественная война застала Юрия Павловича в Ленинграде. Здесь он по заданию исполкома Ленгорсовета в составе бригады верхолазов занимается маскировкой высотных объектов.

Работая в Ленинграде, он держал Псков в своем сердце, выплеснул свои чувства к нему в суровую зиму 1941-1942 гг. в серии рисунков «По Пскову XVII века». В них проявился не только талант художника, но и дар историка, поэта, прекрасного знатока древнего Пскова. Он рисовал свой город в прошлом, думая о будущем, реально представляя свое возвращение на родину после победы. Именно в эти тяжелые военные дни он думал о создании Пскове архитектурных заповедников с охранными зонами. В 1944 году город был освобожден, он приехал в Псков, чтобы возглавить областную инспекцию по охране памятников.

В 1942 году он знакомится с Ольгой Константиновной Аршакуни, которая стала его женой, соратницей и верной спутницей до конца жизни.

Отметим, что Юрий Спегальский и Ольга Аршакуни всю блокаду провели в осажденном врагом городе. Награждены медалью «За оборону Ленинграда».