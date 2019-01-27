Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

История

Опубликована программа фестиваля народного творчества «Салют Победы» в Великих Луках

27 января 2019 года, 12:13

Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы» стартует 16 февраля.

Фестиваль народного творчества «Салют Победы» откроется в г. Великие Луки 16 февраля циклом мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Все культурно-досуговые учреждения Псковской области примут участие в мероприятиях фестиваля, посвященного 75-летию Великой Победы.

Программа мероприятий в городе Великие Луки.

11.00 «Прикоснись к подвигу сердцем». Открытие областной выставки художественных работ и детских рисунков (Центр эстетического воспитания, ул. Ботвина, д. 12)

12.00 Возложение цветов к могиле Героя Советского Союза Александра Матросова (Площадь Матросова)

13.00 «Поэтический подиум». Областной конкурс самодеятельных поэтов (Краеведческий музей, Центр патриотических инициатив им. А.Матросова, пл. Матросова, д.1)

16.00 «Память в сердце стучится». Концерт с участием победителей Областного фестиваля патриотической песни и творческих коллективов г. Великие Луки (Дом культуры им. Ленина, ул. Малышева, д.13)

Напомним, 5 февраля 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Александр Матросов был стрелком-автоматчиком 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. 27 февраля 1943 г. в ожесточенном бою у небольшого поселка Чернушки Псковской области Матросов упал своей грудью на огневую точку врага и заглушил дзот. Путь для продвижения его боевых товарищей вперед был открыт. Герой Советского Союза, воин-гвардеец рядовой Александр Матвеевич Матросов стал первым в годы Великой Отечественной войны, зачисленным навечно в списки личного состава воинской части. Его имя стало символом мужества и самопожертвования.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

История / Солдаты победы
31 января 10:10

Золотой лён Ильи Шипунова

Одним из первых Героев Соцтруда в стране «за исключительные заслуги перед государством» стал великолучанин, ставивший рекорды по выращиванию льна

История
16 января 09:30

Душа обрела покой

79-летняя дочь погибшего в «Дулаге» солдата приехала из Азербайджана на могилу отца

История
17 декабря 11:43

Счастливая Тоня

Антонина Ромашко чудом уцелела во время войны, в детстве испытала множество лишений, встретила свою любовь, хотя тяжелая болезнь унесла мужа, женщина не теряет оптимизма