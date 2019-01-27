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Общество

В Палкино репетировали Масленицу

27 января 2019 года, 10:51

В субботу, 26 января, в Палкино прошел народный зимний праздник Предмасленница, организованный жителями района и НКО "Равные возможности" в рамках социального проекта, реализуемого при поддержке Администрации Псковской области.

Инициативу проведения Зимнего праздника поддержал Андрей Гусельников (г. Москва), который является профессиональным организатором и ведущим народных праздников по всей России. 

-Когда летом Андрей приезжал вместе с Гедиминасом Тарандой для проведения Купалы, ему настолько пришелся по душе наш край и гостеприимство палкинцев, что без долгих раздумий Андрей дал согласие на участие в празднике и привез с собой профессиональный фольклорный коллектив" - рассказала руководитель НКО "Равные возможности" Рощина Юлия. -Сначала праздник начался на улице, а потом все переместились в Центр досуга, пить чай с вкусной выпечкой Палкинского хлебозавода. После чая - хороводы, народные песни с гуслями и балалайка!

Формат праздника был: интерактивным предвестник большого народного праздника «Масленица».

Предмасленица носит обучающий характер и стала «Генеральной репетицией» большого народного праздника Масленица.

Участники Предмасленицы: волонтеры Палкино и Качаново, дети и молодежь района, жители Палкино.

- Сегодня мы учили народные песни, которые исполняли наши предки на праздник Масленицу строили снежные дома, разрисовывали маски. Каждый из нас сделал себе свою личную маску,  - рассказали дети- участники праздника.

Мастер класс «Маски» - благотворительный. Собранные средства пойдут на пошив костюмов для танцевальной студии районного Центра Досуга.

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