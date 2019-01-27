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Происшествия

В минувшие сутки в Псковской области произошло 11 пожаров

27 января 2019 года, 10:37

В течение суток псковские спасатели ликвидировали 11 техногенных пожаров.

Здания горели в Дновском районе, деревня Выскодь Выскодской волости; в Пыталово на улицах Советской и Белая, в Порхове на улице Загородной, в Печорах на улице Вокзальной; в Опочке, в переулке Пролетарский. Тушили техногенные пожары в Дедовичах на улице Ю. Иванова; в Пскове в Историческом переулке, в Плюссе на улице Железнодорожной; в Гдовском районе, в деревне Замежничье Полновской волости и в Плюсском районе, в деревне Лышницы Плюсской волости.

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