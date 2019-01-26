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Общество

Официально: Выход на лед озер в Псковской области разрешен

26 января 2019 года, 13:30

С субботы, 26 января запрет выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер отменен. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области, председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников.

Решение принято на основании данных ледовой разведки и в связи с установлением устойчивого ледового покрытия на акватории Псковского, Теплого и Чудского озер.

Запрет выхода на лед был установлен в Псковской области 30 ноября и действовал почти 2 месяца. Все это время специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области проводили мониторинг ситуации на водоемах с целью определения толщины, структуры и прочности льда. Эти параметры во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды и скорости течения.

Как пояснил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, погодные условия были таковы, что ледообразование на псковских озерах было неустойчивым. К тому же подвижки льда вызывали многочисленные трещины и промоины. «Даже на Псковском озере при толщине льда в 20 см было много промоин, что было небезопасно. Вместе с тем находились нарушители запрета выхода на лед. И нашим спасателям приходилось искать утонувших, вызволять из ледового плена застрявших на озере людей и привлекать их к административной ответственности», — рассказал начальник Управления.

По данным ледовой разведки от 24 января, толщина льда в устье реки Великой составляет 20–25 см, на выходе в Псковское озеро — 10–12 см. На Чудском озере лед имеет толщину до 27 см. Открытых участков воды нет.

Валерий Филимонов также добавил, что выезд на лед транспортных средств по-прежнему запрещен за исключением передвижения по официальным ледовым переправам, установленным органами местного самоуправления.


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