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Общество / Соцзащита

Новосокольнический пенсионер, полвека проживший на железнодорожной станции, получил квартиру

26 января 2019 года, 11:22

Этой новостью в своем Instagram поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Рабочая неделя завершается хорошими новостями!!! Дедушка Михаил Лобанов со станции #Выдумка получил ключи от новой квартиры! В понедельник он заберет в МФЦ документы на право собственности и сможет вместе с младшей дочкой переезжать в комфортное жилье со всеми удобствами! #Слованаветернебросаем!

Всем, кто злорадствовал и писал, что власть плохая и ничего не делает, советую сделать что-нибудь хорошее и быть добрее. Попробуйте, вам понравится!

Искренние слова благодарности хочу сказать всем, кто не прошёл мимо, проявил сочувствие и участие!!! Нас больше!!!», - написал Михаил Ведерников.

«Псковская правда» писала об этой истории чуть больше месяца назад.

К дедушке по поручению губернатора приезжала Вера Емельянова
Андрей Степанов
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