Новосокольнический пенсионер, полвека проживший на железнодорожной станции, получил квартиру

Этой новостью в своем Instagram поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Рабочая неделя завершается хорошими новостями!!! Дедушка Михаил Лобанов со станции #Выдумка получил ключи от новой квартиры! В понедельник он заберет в МФЦ документы на право собственности и сможет вместе с младшей дочкой переезжать в комфортное жилье со всеми удобствами! #Слованаветернебросаем!

Всем, кто злорадствовал и писал, что власть плохая и ничего не делает, советую сделать что-нибудь хорошее и быть добрее. Попробуйте, вам понравится!

Искренние слова благодарности хочу сказать всем, кто не прошёл мимо, проявил сочувствие и участие!!! Нас больше!!!», - написал Михаил Ведерников.

«Псковская правда» писала об этой истории чуть больше месяца назад.