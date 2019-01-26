Умер автор мюзикла «Шербурские зонтики»

Автор музыки для фильма «Шербурские зонтики» французский композитор и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни в ночь на 26 января.

Мелодии к лентам «Шербурские зонтики» и «Тегеран-43» прославили композитора на всю планету. В целом за долгие годы работы он сочинил около 800 мелодий к 250 кинокартинам, а также представил сотню авторских альбомов.

Легран сотрудничал с Эдит Пиаф, Шарлем Азнавуром, Фрэнком Синатрой и Лайзой Миннели. Он написал музыку к балету хореографа Джона Ноймайера «Лилиом». За эту работу в 2012 году его наградили призом «Бенуа танца». Композитор является лауреатом премий BAFTA, а также три раза номинировался на премию «Сезар».

Мишель Легран родился в 1932 году в Париже в семье музыкантов. В возрасте десяти лет он поступил в Парижскую консерваторию, которую закончил в 1952 году. После этого Легран отправился в турне по США, где начал писать музыку к кинофильмам и работал с такими режиссерами, как Жак Деми и Жан Люк Годар.