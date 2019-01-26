Две псковские улицы превратят в улицы блокадного Ленинграда

Акция «Хлеб той зимы», посвящённая полному снятию блокады города Ленинграда, пройдёт в Псковской области уже в четвёртый раз.

У участников акции будет возможность ближе познакомиться с жизнью блокадного города: увидеть репринты газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и попробовать заветные 125 грамм хлеба, испечённого по блокадному рецепту.

Улицы Пушкина и Ленина в городе Пскове 27 января буквально превратятся в улицы блокадного Ленинграда, на которых можно будет больше узнать о тяготах и победах советского народа и поклониться героизму жителей города Ленина.

План проведения акции «Хлеб той зимы» в Псковской области в 2019 году:

1. Псков - 27 января, 14:00-17:00, пересечение улиц Пушкина и Ленина

2. Дно - 27 января, 14:00, Братские захоронения в городском сквере

3. Невель - 27 января, 11:00, возле территории городского рынка

4. Похвальщина (Псковский район) - 27 января, 11:00, территория у Рижского ДО "ПРЦК"

5. Опочка - 27 января, 11:00, Советская площадь

6. Великие Луки - 28 января, 11:00 - 13:00, Пр. Ленина (дом 2), Набережная Александра Матросова (дом 1/2)

7. Печоры - 3 февраля, 11:00, Парк культуры и отдыха «Треугольник»

Каждый год организаторами акции выступают Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден». В этом году акция поддерживается комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, типографией «Псковское возрождение», военно-патриотическим Центром «Патриот» и мастерской «Хлебный Хутор».