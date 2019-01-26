Уроки трезвости пройдут в школах Псковской области

25 января в Пскове при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области в проектном офисе прошла рабочая встреча активистов регионального отделения федерального проекта «Трезвая Россия» и членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

В рамках встречи были подняты вопросы, касающиеся проделанной работы в регионе по профилактике алкоголизации населения региона и пропаганде здорового образа жизни, а также были озвучены планы движения на ближайшие месяцы.

Активисты договорились о совместном проведении различных мероприятий: спортивных соревнований, уроков трезвости в школах, а также рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольные напитки в круглосуточном режиме, на предмет соблюдения ими действующего законодательства в сфере регулирования продажи алкоголя после 21.00, а также фактов продажи контрафактной продукции.

Координатор регионального отделения "Трезвой России" Эльхан Мехтиев напомнил собравшимся, что здоровый и трезвый образ жизни – один из приоритетов государственной политики сегодня.

"Дорожная карта" проекта предусматривает дальнейшее расширение сотрудничества с общественными организациями, средствами массовой информации и администрацией Псковской области.