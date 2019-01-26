Розыск: Пскович ушел на рыбалку месяц назад и не вернулся (фото)

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение Богданова Алексея Евгеньевича, 1957 года рождения, жителя областного центра.

По имеющимся данным, 20 декабря 2018 года около 16.00 А.Е.Богданов возвращался с рыбалки домой – в дачный дом в деревне Ваймицы Псковского района. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид 60-65 лет, рост 160-175 сантиметров, средней полноты, глаза зеленые, волосы седые, стрижка короткая. Размер обуви – 38-39.

Особые приметы: татуировка в виде буквы «Л» зеленого цвета на кисти руки.

Был одет: костюм зимний рыболовецкий типа «березка» серо-голубого цвета, серые резиновые сапоги.

При себе имел металлический ящик для зимней рыбалки, мобильный телефон и санки-«финки».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении А.Е.Богданова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.