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Культура

Конкурс по разработке музыки к тексту гимна проведут в регионе

26 января 2019 года, 10:20

Общественная палата Псковской области обратится в Геральдический совет при администрации региона о проведении творческих (конкурсных) процедур по разработке музыки для гимна области. Такое решение принято общественниками в ходе очередного пленарного заседания.

На сегодняшний день отсутствие музыки препятствует окончательному утверждению законопроекта «О Гимне Псковской области», так как Геральдическим советом области одобрен только текст гимна.

В конкурсе на текст гимна приняли участие более 30 авторов, напомнила присутствующим на заседании председатель регионального комитета по культуре, руководитель экспертной группы по разработке гимна Псковской области Жанна Малышева. Из представленных вариантов экспертное жюри выбрало текст, написанный кандидатом филологических наук, доцентом, членом Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов Татьяной Рыжовой.

-Все представленные стихотворения заслуживают уважения, но именно текст Татьяны Рыжовой получил больше всего положительных рецензий. По оценке специалистов, именно к этому тексту может быть подобрана соответствующая, торжественная музыка, — отметила она.

Напомним, герб, флаг и гимн региона разработаны по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В конце декабря официальные законопроекты о гербе и флаге приняты Псковским областным Собранием депутатов. Этому предшествовала сложная кропотливая работа: итоговые эскизы символов впервые за 25 лет были одобрены на заседании Геральдического совета при Президенте РФ, финальные проекты официальных символов были единогласно поддержаны Геральдическим советом при администрации области и Общественной палатой Псковской области.

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