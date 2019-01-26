Мусор подожгли ночью на ул. Стахановской в Пскове

Сообщение о возгорании поступило в третьем часу ночи. Горел мусор по адресу: г. Псков, ул. Стахановская. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

А в Дновском районе сгорела баня. Сообщение о ее возгорании поступило под утро, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области. Баня находилась в д. Выскодь Дновского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.