Фестиваль народного творчества «Салют Победы» стартует в Псковской области 16 февраля

Фестиваль народного творчества «Салют Победы» открывается в г. Великие Луки циклом мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. В фестивальных мероприятиях примут участие все культурно-досуговые учреждения Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Программа фестивальных мероприятий:

11.00 - «Прикоснись к подвигу сердцем» Открытие областной выставки художественных работ и детских рисунков (Центр эстетического воспитания, ул. Ботвина, д. 12)

12.00 - Возложение цветов к могиле Героя Советского Союза Александра Матросова (Площадь Матросова)

13.00 - «Поэтический подиум» Областной конкурс самодеятельных поэтов (Краеведческий музей, Центр патриотических инициатив им. А.Матросова, пл. Матросова, д.1)

16.00 - «Память в сердце стучится» Концерт с участием победителей Областного фестиваля патриотической песни и творческих коллективов г. Великие Луки (Дом культуры им. Ленина, ул. Малышева, д.13)

Напомним, 5 февраля 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Александр Матросов был стрелком-автоматчиком 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. 27 февраля 1943 г. в ожесточенном бою у небольшого поселка Чернушки Псковской области Матросов упал своей грудью на огневую точку врага и заглушил дзот. Путь для продвижения его боевых товарищей вперед был открыт. Герой Советского Союза, воин-гвардеец рядовой Александр Матвеевич Матросов стал первым в годы Великой Отечественной войны, зачисленным навечно в списки личного состава воинской части. Его имя стало символом мужества и самопожертвования.