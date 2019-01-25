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Происшествия

Ранее судимый пскович во время пьянки украл у своего приятеля деньги и смартфон

25 января 2019 года, 15:53

Псковские полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу банковской карты и смартфона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в областном центре 23 января один горожанин встретился на Запсковье со своими приятелями. Сначала общение проходило на улице, а затем в офисе. Не обошлось при этом и без спиртного. В итоге, пскович обнаружил, что лишился своей банковской карты и смартфона. А вскоре еще выяснилось, что с его похищенной карты кто-то снял 15 тысяч рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого в краже. Им оказался один из знакомых потерпевшего, который участвовал в той встрече. Это - безработный, ранее судимый пскович, 1993 года рождения. Похищенные деньги и смартфон изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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