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Общество

Правильно согреваться в холода призывают жителей Псковской области сотрудники МЧС

25 января 2019 года, 17:00

На территории Псковской области наблюдается снижение температуры воздуха, поэтому жители области активнее отапливают свои дома. В связи с этим спасатели напоминают некоторые правила пользования отопительными и обогревательными устройствами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Печное отопление

На полу перед топкой печи должен лежать предтопочный лист из негорючего материала. Подходы к печи должны быть свободными. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям; применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие вещества; а также перекаливать печи. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Электрические обогреватели

Не допускайте перегрева электронагревательных приборов; не перегружайте электрическую сеть. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; применять самодельные электронагревательные приборы; а также оставлять их без присмотра включёнными в сеть.

Газовое оборудование

Если вы для обогрева используете газовое оборудование, следите, чтобы оно было всегда в исправном состоянии. Не следует включать газовый прибор при незаполненной водой системе отопления. Категорически запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; допускать к пользованию газовым оборудование детей и лиц, не знающих правил их безопасного использования. Не используйте газовые плиты для обогрева помещений.

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