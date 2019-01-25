Правильно согреваться в холода призывают жителей Псковской области сотрудники МЧС

На территории Псковской области наблюдается снижение температуры воздуха, поэтому жители области активнее отапливают свои дома. В связи с этим спасатели напоминают некоторые правила пользования отопительными и обогревательными устройствами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.
На полу перед топкой печи должен лежать предтопочный лист из негорючего материала. Подходы к печи должны быть свободными. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям; применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие вещества; а также перекаливать печи. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раз в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Электрические обогреватели
Не допускайте перегрева электронагревательных приборов; не перегружайте электрическую сеть. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; применять самодельные электронагревательные приборы; а также оставлять их без присмотра включёнными в сеть.
Если вы для обогрева используете газовое оборудование, следите, чтобы оно было всегда в исправном состоянии. Не следует включать газовый прибор при незаполненной водой системе отопления. Категорически запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа; допускать к пользованию газовым оборудование детей и лиц, не знающих правил их безопасного использования. Не используйте газовые плиты для обогрева помещений.