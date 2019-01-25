Градоначальники Пскова: Самая прекрасная пора в жизни человека связана с его студенческой жизнью

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили жителей региона с Татьяниным днём.

«От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и себя лично сердечно поздравляем вас с праздником - Днём российского студенчества - Татьяниным днём!.

Самая прекрасная пора в жизни человека связана с его студенческой жизнью. Когда впереди заманчивые горизонты и высокие цели, когда все по плечу и кажется - нет ничего невозможного. Это время познания мира, приобретения фундаментальных знаний, определения целей в жизни, начало карьеры. Хорошее образование во все времена было самым перспективным вложением в судьбу молодого человека, который стремится стать хорошим специалистом, мастером своего дела, профессионалом. Надеемся, что студенты и выпускники вузов в дальнейшем свяжут свою профессиональную деятельность с Псковом и впишут немало ярких страниц в его летопись.

От всей души желаем всем студентам, обучающимся в вузах нашего города яркой студенческой жизни, успехов в учебе, целеустремленности, любви, творчества и неизменной веры в себя!

Пусть студенты гордятся своей высшей школой, отдавая дань признания и благодарности своим педагогам!

С праздником!»