Псковский перинатальный центр получил все необходимые лицензии и допуски для работы

28 января в новом здании Псковского перинатального центра примут первые роды. Об этом в ходе общественной приемки нового медучреждения сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Мероприятие состоялось по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Объект проинспектировали члены Общественной палаты Псковской области и общественных организаций, руководители надзорных органов и депутаты Псковского областного Собрания.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, участники обхода посетили отделения скрининга беременных, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, послеродовое отделение и отделение патологии беременных.

Предваряя осмотр, первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что все необходимые лицензии и допуски для работы перинатального центра в новом здании получены. Постепенно сотрудники роддома переезжают в новое здание.

- Это не просто новые помещения, это новый смысл демографической политики и новые подходы в родовспоможении в Псковском регионе, - подчеркнула Вера Емельянова.

Главный врач центра Сергей Сукманюк добавил, что некоторые кабинеты уже работают. Так, в отделении скрининга проводится УЗИ-диагностика беременных со всей области. Условия позволяют вести индивидуальный прием будущих мам в сопровождении отца ребенка, а высококлассное оборудование — определить патологию плода на самых ранних сроках.

Самое высокотехнологичное отделение центра – отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Здесь будут выхаживать до 90% малышей с низким и экстремально низким весом – от 500 граммов. Сюда будут попадать все роженицы с преждевременными родами (от 25 недель).

Послеродовое отделение рассчитано на 50 коек. Пребывание в одно- и двухместных палатах обещает быть комфортным. В каждом боксе есть отдельный санузел. Отделение патологии беременных готово принять до 30 пациенток с тяжелой патологией, где специалисты будут готовить их к родоразрешению.

- Перинатальный центр рассчитан на 110 коек. Здесь установлено высокопрофессиональное оборудование и работает высококвалифицированный медицинский персонал. И мы рассчитываем, что с вводом в эксплуатацию количество родов в областном центре будет увеличиваться, - отметила по итогам приемки Марина Гаращенко и добавила, что в прошлом году из 6 тысяч родов в Псковской области 3,5 тысячи прошли в Пскове.

В свою очередь руководитель Управления Роспотребнадзора Псковской области Александр Нестерук отметил, что «его ведомство с чистой совестью» выдало учреждению положительное санэпидзаключение.

- С сентября мы наблюдали резкое снижение выделяемых в воздух загрязняющих веществ, что подтверждалось лабораторными исследованиями. В ноябре-декабре ситуация полностью нормализовалась и мы выдали разрешение на ведение медицинской деятельности, - сказал Александр Нестерук.