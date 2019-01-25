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Общество

Михаил Ведерников: Уникальная черта студенчества – это бесконечные возможности и время

25 января 2019 года, 12:04

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил молодежь региона с Днем студента.

Дорогие друзья!

Поздравляю с Днём российского студенчества!

В нашей стране принято говорить, что студенчество — это лучшая пора в жизни. Думаю, это не совсем верно. Уверен, что каждого из вас и после выпуска ждут насыщенные и счастливые годы, полные достижений и ярких эмоций.

А действительно уникальная черта студенчества — это бесконечные возможности и время, чтобы их реализовать. Перед вами открыты все двери, и лишь от вашей активности зависит то, насколько широко вы сможете использовать существующие перспективы.

Знакомства, обучение, новые навыки, добровольчество, увлечения — сейчас вам под силу полностью изменить свою жизнь и сформировать себе прочный фундамент на долгие годы вперёд.

В Псковской области в вузах и учреждениях среднего профессионального образования обучается порядка 20 тысяч молодых людей, каждый из которых за свою жизнь в состоянии внести колоссальный вклад в развитие родного региона.

Мы будем делать всё, чтобы эти возможности росли. Уже сейчас формируется областная инфраструктура для общественников, создано Управление общественных проектов и молодежной политики, стартовал ежегодный Первый Псковский молодёжный форум.

Нам нужны ваши идеи и инициативы — и мы готовы их обсуждать и реализовывать.

Слово «студент» на латыни означает «усердно работающий». Давайте же вместе будем соответствовать этому почётному званию и объединим усилия для благополучия и процветания Псковской области.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
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