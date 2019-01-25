Марина Махотаева – студентам: В этот день я желаю вам успехов во всех ваших делах и начинаниях

От имени ректората и всего профессорско-преподавательского состава ПсковГУ поздравляю вас с праздником – Днем российского студенчества!

В День российского студенчества, слова поздравлений звучат в стенах многих университетов мира, поддерживая и укрепляя многонациональное студенческое братство. Нам всем известно, что в ПсковГУ проходят свое обучение не только россияне, но и граждане других стран. Все вместе студенты вносят весомый вклад в развитие вуза, достигают успеха в учебе и научно-исследовательской деятельности, одерживают победы в спорте и становятся призерами творческих конкурсов. И каждый из более чем 10 тысяч студентов университета с гордостью носит звание студента опорного ПсковГУ.

Студенты ПсковГУ в значительной степени определяют дальнейшее развитие нашего региона и нашей страны. В университете созданы все условия, для того, чтобы реализовать себя в качестве профессионала, воплотить свои идеи и стремления, а также получить качественное образование и опыт командной деятельности.

В этот день я желаю вам успехов во всех ваших делах и начинаниях, устремлённости во взглядах, счастья, любви и отличного настроения!

Пусть период студенчества сохранит в ваших сердцах студенческий задор и наполнит вас верой в свои силы. Учитесь, мечтайте, творите и получайте удовольствия от этой поры!



