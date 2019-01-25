Скрипач Михаил Почекин исполнит в Пскове исполнит пьесы «великих романтиков»

В пятницу, 1 февраля, псковский симфонический оркестр исполнит произведения «великих романтиков» с одним из ярких скрипачей своего поколения - Михаилом Почекиным. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Молодой талантливый скрипач – лауреат международных конкурсов имени Я. Хейфеца (Вильнюс), имени Р. Липицера (Гориция), имени А. Постаккини (Фермо) и Пабло Сарасате в Памплоне (Испания).

Михаил Почекин родился в 1990 году в семье музыкантов, с пяти лет начал заниматься игрой на скрипке и ранними успехами во многом обязан матери. Выпускник музыкальной школы колледжа при Московской государственной консерватории, Высшей школы музыки в Кельне (класс В. В. Третьякова). Параллельно обучался в Высшей школе музыки имени Королевы Софии в Мадриде. Михаил - постоянный участник проекта Московской филармонии и Министерства культуры Российской Федерации «Звезды XXI века». Концерты музыканта с большим успехом проходят в залах Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, Концертном зале имени П. И. Чайковского, Концертном зале имени С. В. Рахманинова «Филармонии-2», Концертном зале Мариинского театра, в зале Национальной аудитории в Мадриде, во Дворце музыки в Валенсии, Аудитории в Сарагосе, филармонических залах Мюнхена и Кёльна. Солист сотрудничает со многими именитыми дирижерами и с лучшими оркестрами мира.

Музыкант неоднократно становился лауреатом и обладателем специальных призов международных музыкальных соревнований, в том числе конкурсов имени Р. Липицера (Гориция, 2008), имени Я. Хейфеца (Вильнюс, 2009), имени П. Сарасате (Памплона, 2009).

В 2008 году Михаил был удостоен премии имени Пабло Сарасате, после чего по инициативе Мадридской консерватории сыграл концерт на знаменитой скрипке работы великого мастера Антонио Страдивари «ExBoissier», ранее принадлежавшей Пабло Сарасате.

В Пскове солист исполнит скрипичный концерт Я. Сибелиуса, который называют «одной из лучших симфоний» композитора. Также в программе концерта – одно из поэтичных сочинений британского романтика Эдуарда Элгара «Sospiri» («Воздух») Адажио для струнного оркестра и арфы, рядом с которым прозвучит автобиографический цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья».

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