Мобильная приемная прокурора области приедет в Новоселье на следующей неделе

Во вторник, 29 января с 11.00 в Новоселье Стругокрасненского района Псковской области будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании администрации сельского поселения «Новосельская волость».

Записаться на прием можно по телефонам 8(81132) 5-14-32 (прокуратура района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).