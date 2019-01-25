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Транспорт

В начале лета между Псковом и Сочи хотят запустить пассажирские авиарейсы

25 января 2019 года, 09:31

Пассажирские авиарейсы между Псковом и Сочи планируется запустить в начале лета. Маршрут уже утвержден Росавиацией, сообщил 24 января председатель Совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В региональном бюджете на этот год заложено 30 млн рублей на субсидирование маршрута между Псковом и Сочи, сообщил в свою очередь Михаил Ведерников.

Планируется, что авиасообщение с курортным городом откроется в конце мая, рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю. В перспективе авиасообщение Пскова с Сочи может стать круглогодичным.

Отметим, что в рамках совещания руководитель авиакомпании «Азимут» подтвердил ранее достигнутую с губернатором Михаилом Ведерниковым договоренность о запуске ежедневного авиарейса из Пскова в Москву с наступлением весенне-летней навигации. Расписание для удобства пассажиров будет скорректировано: вылет из Москвы будет в вечернее время, а отправление из Пскова в Москву — утром.

Напомним, что улучшение транспортной доступности региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассматривает в числе приоритетов деятельности областных властей. Усилиями главы региона авиасообщение между Псковом и Москвой было восстановлено в октябре прошлого года после годового перерыва, а в августе 2018 года запущено скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом.

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