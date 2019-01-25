Жюри определило лучшие проекты благоустройства Вала в Опочке

Подведены итоги открытого архитектурного конкурса на эскизные проекты благоустройства «Вала на реке Великой» в Опочке. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 января в проектном офисе «Команда 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего на конкурс было представлено 5 проектов от авторских групп студентов профильных факультетов Псковского государственного университета, и в результате каждый из них был отмечен членами конкурсной комиссии. Руководители и члены творческих групп получили заслуженные награды — грамоты и денежные призы.

Первое место разделили два проекта: исторический квест-парк «На Валу» и ландшафтно-археологический парк «Опока». Вторым стал проект историко-развлекательного парка «Лента времени». Тройку лидеров замыкают проекты «Верхний город» и «Вал на реке Великой».

- В каждой творческой работе есть интересные идеи, которые можно использовать в финальном проекте. Члены конкурсной комиссии проанализировали все проекты и рекомендовали некоторые наработки генеральному проектировщику парка, — отметил начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин.

Победителей конкурса, по его словам, жюри выявило по комплексу критериев: общая проработка проекта, подача материала, идейная наполненность, подход к градостроительному и историческому анализу территории, разработка систем навигации, видение транспортной доступности.

При определении победителей было учтено и мнение общественности. В открытом голосовании за проекты на сайте команда.2018.рф приняли участие практически 5 тысяч человек.