Квитанции на мусор в Псковской области будет доставлять Почта России

Квитанции на оплату утилизации и вывоза ТКО жителям Псковской области будет доставлять Почта России. Об этом в рамках круглого стола на тему «Утилизация твердых коммунальных отходов», который состоялся сегодня, 24 января, сообщил директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Он отметил, что договор с Почтой России уже заключен. По мнению директора «Экопром», лучше с задачей доставки квитанций населению никто не справится.

Кроме того, директор предприятия по уборке и вывозу мусора рассказал, что на сайте компании планируется создать «личный кабинет», через который каждый желающий сможет получить информацию и квитанцию на оплату своего мусора. Правда, произойдет это в отдаленной перспективе.

Напомним, с 1 января в России кардинально изменился подход к решению мусорной проблемы. С февраля все жители области получат новые квитанции за январь. Подробнее о тарифах, нормативах и других вопросах читайте здесь.