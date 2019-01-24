Толщину льда на Великой, Чудском и Псковском озёрах замерили специалисты МЧС

24 января специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Река Великая

Разведка проводилась в устье реки. Повсеместно толщина льда составляет 20-25 см. В основном русле от н.п. Горки до выхода в Псковское озеро лед 15-18 см, на выходе в озеро лед 10-12 см.

Псковское озеро

Разведка проводилась от устья реки Великая в направлении островов Залит и Семский. Наблюдаются многочисленные трещины шириной до 10 см. На расстоянии 100-200 метров от устья образовался залом высотой до 50 см. Лед имеет два слоя: естественный толщиной 20-25 см, и снеговой толщиной 10-15 см, общая толщина 35-40 см.

Чудское озеро