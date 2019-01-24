Псковская область участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Псковская область стала участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), который реализуется в рамках исполнения 204-го указа президента. Такая информация прозвучала на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка по вопросам развития сети автомобильных дорог региона, которое прошло 24 января в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор отметил, что развитие дорожной сферы в Псковской области — одно из приоритетных направлений работы областной власти.

- Надеемся, что с учетом начала реализации 204-го «майского» указа президента, помощи министерства транспорта РФ и наших договоренностей с Росавтодором ситуация в этой части начнет системно и планомерно меняться, - сказал Михаил Ведерников и поблагодарил Андрея Костюка за сотрудничество.

Руководитель Росавтодора в свою очередь отметил оперативную работу администрации региона и профильного Комитета по разработке региональной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 25 января состоится защита документа, а до 15 февраля необходимо заключить дополнительные соглашения, чтобы регион смог приступать к проведению конкурсных процедур для выбора подрядных организаций.

Кроме того, к 1 марта Росавтодор запустит единый интернет-портал нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на котором любой желающий сможет ознакомиться с планами по реализации программы в субъектах РФ — участниках программы.