Гдовскую развязку Северного обхода Пскова подготовят к Ганзейским дням 2019 года

Гдовская развязка 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова должна быть готова к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в конце июня. Такую задачу поставили подрядчику ООО «Технострой» губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк. 24 января они посетили строительную площадку объекта и оценили ход работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Генеральный директор подрядной организации Юрий Игнатьев рассказал, что основные работы сконцентрированы как раз на этой развязке — пересечении с автодорогой Псков — Гдов. Уже подняты три бетонные опоры для будущего путепровода через дорогу и заказаны балки. Сейчас идет их изготовление и поставка. Ориентировочно в начале февраля начнется их монтаж. Параллельно продолжается отсыпка колец развязки. Всего их будет четыре.

Что касается моста через реку Великую, то проекту еще предстоит пройти экспертизу. Начало возведения мостового сооружения планируется на апрель — май.

Кроме того, ведутся работы на левом берегу реки Великой. Заготавливается порядка 200 тысяч кубометров материалов для устройства земляного полотна обхода. Во второй половине февраля подрядчик готов приступить к возведению еще одного путепровода — на пересечении с автодорогой Родина — Наволок. Опора для этого сооружения уже готова. Параллельно субподрядчки ведут перекладку инженерных сетей в тех местах, где это необходимо.

Михаил Ведерников подчеркнул, что на завершение всех строительных работ, предусмотренных контрактом, необходимо порядка 5,4 млрд рублей, но финансирование проекта идет не так ритмично как было запланировано. В этой связи губернатор обратился к главе Росавтодора с просьбой оказать содействие в работе с Минтрансом и Минфином в выделении необходимых на продолжение работ денежных средств.