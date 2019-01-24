Мастер машинной вышивки Надежда Макуха представит свои работы на выставке в Пскове

В пятницу, 25 января, в Доме ремесел (Псков, Некрасова, 8) свои работы представит мастер машинной вышивки Надежда Макуха. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра народного творчества. Выставка под название «Вишитые истории» откроется в 16.00.

Надежда Макуха родилась на Украине, сейчас живёт в Острове. Машинная вышивка – её хобби, но владеет она этим искусством виртуозно. Её работы признаны, опубликованы во многих каталогах. Надежда – участник Всероссийских экспозиций декоративно-прикладного искусства. А количество её персональных выставок уже сложно подсчитать.

- Исключительно приятно представлять мастера декоративно-прикладного творчества такого высокого уровня, - добавили в Центре народного творчества.