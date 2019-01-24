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Общество

Учиться в военных вузах Петербурга, Саратова и Перми приглашают жителей Псковской области

24 января 2019 года, 10:05

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отбор проходит в следующие вузы:

- Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Санкт Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 73-43-12, 73-43-13.

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