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Культура

Ежегодный конкурс «Псковская книга – 2018» собирает заявки от писателей и издателей

24 января 2019 года, 09:44

Псковские писатели и издатели приглашаются к участию в конкурсе на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году конкурс пройдет в регионе уже в 23-й раз. Издательская продукция будет оцениваться членами жюри в следующих номинациях: книга года, лучшее литературно-художественное произведение, лучшее издание по истории края, лучшее издание по туризму, лучшее издание, подготовленное библиотекой, «видимая книга» (издания для незрячих и слабовидящих).

По задумке организаторов, номинации показывают псковскую книгу с разных сторон, раскрывают творческий потенциал авторов, поэтов, прозаиков, а также полиграфическое мастерство издательств области.

В состав жюри вошли представители органов исполнительной власти региона, специалисты библиотечного дела, члены общественных организаций, а также признанные на Псковской земле историки, писатели и краеведы.

Отметим, что Псковская область стала первым регионом, организовавшим подобное состязание.

Условия конкурса и заявка на участие размещены на сайте библиотеки.

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