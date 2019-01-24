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Общество

Водитель, задержанный в Пскове, признался в подделке доказательств по уголовному делу

24 января 2019 года, 09:38

В Пскове 30-летний мужчина подозревается в фальсификации доказательств по административному делу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 17 сентября минувшего года при рассмотрении в Псковском городском суде жалобы на решение мирового судьи о лишении водительского удостоверения и наложении административного штрафа за езду в состоянии наркотического опьянения, подозреваемый предоставил через своего представителя подложную справку, согласно которой в момент прохождения медицинского освидетельствования он якобы лечился в одной из московских клиник.

Подозреваемый раскаялся в содеянном, а также подробно рассказал об обстоятельствах приобретения подложного документа. Расследование уголовного дела продолжается.

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