Водитель, задержанный в Пскове, признался в подделке доказательств по уголовному делу

В Пскове 30-летний мужчина подозревается в фальсификации доказательств по административному делу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, 17 сентября минувшего года при рассмотрении в Псковском городском суде жалобы на решение мирового судьи о лишении водительского удостоверения и наложении административного штрафа за езду в состоянии наркотического опьянения, подозреваемый предоставил через своего представителя подложную справку, согласно которой в момент прохождения медицинского освидетельствования он якобы лечился в одной из московских клиник.

Подозреваемый раскаялся в содеянном, а также подробно рассказал об обстоятельствах приобретения подложного документа. Расследование уголовного дела продолжается.