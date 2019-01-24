В середине марта в Псковской области пройдёт VI форум социально ориентированных НКО

В середине марта 2019 года в Псковской области пройдёт VI Форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы форума.

По словам руководителя Управления общественных проектов и молодёжной политики Натальи Плявинской, уже 25 января состоится первое заседание исполнительной дирекции форума СО НКО. На заседание приглашаются представители некоммерческих организаций Псковской области. Основные вопросы заседания – обсуждение взаимодействия НКО и органов государственной власти, проработка программы Форума, проведение фокус группы по выбору логотипа.

- На данный момент проводится анкетирование будущих участников форума, им предложено обозначить темы для обсуждений, которые необходимо включить в программу форума, рассказать какие бы мастер-классы им хотелось посетить и кого из экспертов регионального и федерального значения увидеть в качестве спикеров, - рассказала руководитель Управления.

- Мы проводим форум с целью создания условий для консолидации и диалога гражданского общества Псковской области. К участию будут приглашены представители региональных некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти, экспертного сообщества и добровольцев, - отметила Наталья Плявинская.

Основными тематическими линиями форума станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти, знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений и проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.