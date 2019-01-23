Как сделать обогрев своего жилья безопасным, рассказали жителям Псковской области

С приходом на территорию Псковской области низкой температуры воздуха значительно увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с печным отоплением, перегрузкой электрических сетей, а также неосторожным обращением с огнем.

Спасатели напоминают, что в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации печного и электрооборудования запрещено:

• оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

• производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

• перекаливать печи (во избежание возникновения пожара рекомендуется производить топку печи два раза в день продолжительностью не более 3 часов);

• пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

• оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

• использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.