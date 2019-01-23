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Культура

Дмитрий Месхиев призвал зрителей Пушкинского театрального фестиваля читать аннотации к спектаклям

23 января 2019 года, 16:39

Сразу после спектакля «Ревизор», который покажут 16 февраля в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля, состоится встреча с его режиссером Петром Шерешевским. Желающие смогут задать вопросы по поводу этого и румынского спектаклей, передает корреспондент «Псковской правды».

- Мы готовили спектакль для разной публики. Есть анонсы и истории этих спектаклей, где понятно, что и как. Было бы хорошо, если бы зритель заранее понимал, на что идёт, - отметил художественный руководитель Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Худрук также добавил, что помимо классических постановок, зрителей ждёт обширная лекционная программа, в которой тоже будет представлена широкая палитра городов России.

- В средствах в этом году значительно ограничены, - подчеркнул Дмитрий Месхиев. – Мы до последнего момента формировали программу, старались сделать так, чтобы была максимально интересной. Финансово помогли власти Южно-Сахалина и Татарстана. Мы им за это благодарны. Программа фестиваля плотная. Иногда по три постановки в день. Некоторые из них будут пересекаться и накладываться один на другой. Здесь уже выбор за зрителем.

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