Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Проект закона о приграничном сотрудничестве рассмотрят на январской сессии псковские депутаты

23 января 2019 года, 14:15

На предстоящей сессии депутаты регионального парламента рассмотрят проект закона «Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества на территории Псковской области» - разработанный комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике законопроект внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с федеральным законодательством ряд вопросов, связанных с осуществлением приграничного сотрудничества, должен быть урегулирован законом субъекта РФ. Законопроектом устанавливаются полномочия органов государственной власти области в сфере приграничного сотрудничества и определяется порядок регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Псковской области с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств. Так, документом предусмотрено, что проект такого соглашения представляется органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования в уполномоченный орган исполнительной власти области одновременно с документами и материалами, обосновывающими необходимость заключения соглашения. В случае возникновения разногласий между администрацией области и муниципалитетом в отношении проекта соглашения применяются согласительные процедуры в порядке, определяемом уполномоченным органом.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, принятие закона «Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества на территории Псковской области» не потребует расходов областного бюджета.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порховичи стали первыми, кому эксперты ГТРК рассказали о преимуществах цифрового телевидения
За оправдание терроризма в интернете псковскому журналисту грозит семь лет тюрьмы
Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников
Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей
Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля
Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей
Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд
Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Власть
27 декабря 10:12

Без лишних слов

Михаил Ведерников лаконично изложил план работы на 2019 год

Политика / Власть
21 декабря 09:44

Полгода до Ганзы

Иван Цецерский – о реальности и планах

Политика
11 декабря 11:48

Новая эра

Какая польза телезрителям от перехода на цифровое вещание