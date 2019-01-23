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Общество

Открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» состоится в Пскове 4 февраля

23 января 2019 года, 13:00

Третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) пройдет в Псковской области с 4 по 8 февраля 2019 года. Церемония открытия состоится на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии 4 февраля в 15.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования путем внедрения лучших практик и мировых профессиональных стандартов.

Количество компетенций регионального чемпионата в этом году увеличено до семи: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах». В компетенции «Спасательные работы» примут участие не только студенты профессиональных учебных учреждений области, но и школьники нескольких возрастных категорий. Также среди студентов и юниоров пройдут соревнования по компетенции «Предпринимательство».

В компетенциях «Спасательные работы» и «Парикмахерское искусство» примут участие студенты колледжей из Новгорода, Санкт-Петербурга и Республики Коми. Московская область направила на псковский чемпионат своих спасателей-юниорови поваров.

Площадки для состязаний организованы в различных образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук и Опочки.

Оценивать участников будут сертифицированные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртской республики, Ленинградской и Оренбургской областей, необходимую помощь также окажут преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений Псковской области.

Победители регионального Чемпионата будут представлять Псковскую область сначала на отборочных соревнованиях, а затем и на национальных. Мировой Чемпионат WorldSkills пройдет в Казани в августе.

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