Стало известно расписание Школы ганзейского волонтёра Молодой Ганзы

Завершился набор на последнюю Школу волонтёра Молодой Ганзы, организованную Псковским городским молодёжным центром. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Школа готовит волонтёров для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 14 до 26 лет.

Свыше 70 человек захотело пройти обучение в последней Школе волонтёра Молодой Ганзы, что значительно превышает предыдущие наборы.

В настоящее время молодежный центр подготовил уже два потока волонтеров для помощи в XXXIX Международных Ганзейских днях. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй курс в декабре 2018 года.

Первое занятие для нового набора состоится 29 января. Будущие волонтёры прослушают вводную лекцию, на которой ближе познакомиться с историей Ганзейского союза.