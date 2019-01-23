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Общество

Стало известно расписание Школы ганзейского волонтёра Молодой Ганзы

23 января 2019 года, 11:29

Завершился набор на последнюю Школу волонтёра Молодой Ганзы, организованную Псковским городским молодёжным центром. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
Школа готовит волонтёров для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 14 до 26 лет.

Свыше 70 человек захотело пройти обучение в последней Школе волонтёра Молодой Ганзы, что значительно превышает предыдущие наборы.

В настоящее время молодежный центр подготовил уже два потока волонтеров для помощи в XXXIX Международных Ганзейских днях. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй курс в декабре 2018 года.

Первое занятие для нового набора состоится 29 января. Будущие волонтёры прослушают вводную лекцию, на которой ближе познакомиться с историей Ганзейского союза.

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