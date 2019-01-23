Стало известно расписание Школы ганзейского волонтёра Молодой Ганзы

Завершился набор на последнюю Школу волонтёра Молодой Ганзы, организованную Псковским городским молодёжным центром. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Завершился набор на последнюю Школу волонтёра Молодой Ганзы, организованную Псковским городским молодёжным центром. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Свыше 70 человек захотело пройти обучение в последней Школе волонтёра Молодой Ганзы, что значительно превышает предыдущие наборы.
В настоящее время молодежный центр подготовил уже два потока волонтеров для помощи в XXXIX Международных Ганзейских днях. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй курс в декабре 2018 года.
Первое занятие для нового набора состоится 29 января. Будущие волонтёры прослушают вводную лекцию, на которой ближе познакомиться с историей Ганзейского союза.