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Культура

В день открытия выставки «Палитра» псковичей ждёт фотосессия-экспромт

23 января 2019 года, 10:30

23 января в галерее «ЦЕХ» откроется выставка «Палитра». Свои работы зрителям представят участники Фотошколы «ФотоСреда». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Созданный Светланой Гавриловой клуб фотографов-любителей «ФотоСреда» объединяет людей разного возраста, обладающих разными жизненным опытом, взглядами и вкусами. Общим для них становится желание разделить с другими радость творчества и получить импульсы к развитию мастерства от профессионалов, встречи с которыми проходят в фотошколе еженедельно.

Партнёрами «ФотоСреды» в 2018 году стали художники Александр Коростелев, Сергей Семёнов, Александр Бушуев, Любовь Желтышева и Мария Воробьева, фотографы Анна Камнева и Алексей Архипов, модельер Алена Иванова.

Руководитель фотошколы Светлана Гаврилова - человек энергичный и увлечённый, способный разглядеть красоту и чудо в повседневности. Этому зрению, в основе которого открытость и живой интерес к природе и людям, Светлана учит всех, кто готов учиться.

В день открытия выставки, 23 января в 18.00, гостей галереи «Цех» ждет фотосессия-экспромт, а также презентация литературно-музыкального проекта «Стихи и песни на границе России» с участием Игоря Плохова, Андрея Васильева, Даниила Перова, Аллы Мельник и Татьяны Рыжовой.

Вход на выставку свободный.

Режим работы галереи: ежедневно с 16.00 до 19.00.

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